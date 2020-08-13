طهران: اللقاح الروسي مثل «صندوق باندورا»

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وكتب المتحدث كيانوش جهانبور على تويتر «قبل اكتمال جميع التجارب السريرية، يكون استخدام اللقاحات مثل «فتح صندوق باندورا» صندوق الشرور، وبالتالي يحتمل أن يكون خطيرا».
وفي الأساطير الإغريقية، كان الصندوق الذي فتحه الغريب باندورا يحتوي على كل شرور العالم، بما في ذلك المرض.
وأضاف جهانبور أن الدول يجب أن تتذكر أن الهدف من اللقاح يجب أن يكون سلامة وصحة السكان.
ومثل عدد من الدول، قالت إيران إنها تعمل أيضا على تطوير لقاح. وتضررت إيران بشدة من الوباء، حيث سجلت أكثر من 330 ألف إصابة و18,800 حالة وفاة.
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