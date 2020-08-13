شكرا لقرائتكم خبر طهران: اللقاح الروسي مثل «صندوق باندورا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة الصحة الإيرانية أمس على توخي الحذر بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي «سبوتنيك - 5»، الذي أثار انتقادات دولية لعدم استكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة به.

وكتب المتحدث كيانوش جهانبور على تويتر «قبل اكتمال جميع التجارب السريرية، يكون استخدام اللقاحات مثل «فتح صندوق باندورا» صندوق الشرور، وبالتالي يحتمل أن يكون خطيرا».

وفي الأساطير الإغريقية، كان الصندوق الذي فتحه الغريب باندورا يحتوي على كل شرور العالم، بما في ذلك المرض.

وأضاف جهانبور أن الدول يجب أن تتذكر أن الهدف من اللقاح يجب أن يكون سلامة وصحة السكان.

ومثل عدد من الدول، قالت إيران إنها تعمل أيضا على تطوير لقاح. وتضررت إيران بشدة من الوباء، حيث سجلت أكثر من 330 ألف إصابة و18,800 حالة وفاة.