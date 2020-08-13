19 ألفا وفيات كورونا بإيران

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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 18 ألفا و988 حالة، بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت إلى أن 3940 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 290 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
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