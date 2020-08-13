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19 ألفا وفيات كورونا بإيران

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد يقترب من 334 ألف حالة، بعد تسجيل 2510 حالات إصابة جديدة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 18 ألفا و988 حالة، بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن 3940 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 290 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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