شكرا لقرائتكم استهداف رتل تابع للجيش الأميركي بعبوة ناسفة في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي الأربعاء عن استهداف رتل من الشركات التي تحمل معدات خاصة للجيش الأميركي في العراق عند الطريق السريع غرب الناصرية.

وأوضح أن عبوة استهدفت رتلا لاحدى الشركات التي تحمل معدات الدعم اللوجستي للجيش الامريكي في الطريق السريع في تقاطع البطحاء غرب الناصرية قادمة من بغداد باتجاه البصرة.

كما أشار إلى أن العبوة لم تتسبب إلا باضرار في احدى عجلات الرتل اثناء مروره هناك.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت استهداف أرتال تنقل معدات وتجهيزات للتحالف الدولي في عدد من المناطق العراقية.

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هذا وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

عناصر من قوات التحالف تسلم قاعدة للجيش العراقي في نينوى يوم 30 مارس (من رويترز)

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأميركية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق أكثر من 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.