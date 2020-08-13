الطالب الحاصل على 100% بالثانوية الأزهرية: مش بمدة المذاكرة





قال الطالب أحمد مدحت، الطالب الحاصل على 100% علمى علوم أزهرى، إن هناك طلبة يقولون إنه من المستحيل أن يقوم طالب يدرس أكثر من 18 مادة بالحصول على مجموع مرتفع، إلا أن الأزهر علم أبناءه ألا ننظر لتلك الأمور، بل أن نسعى ونجتهد ونترك الأمر بعد ذلك لله وهو وعد بنصرة من يجتهد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة المحور: "كان لازم أبذل أقصى جهد، وبعدها أفتكر كلام ربنا لما قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وفى طلبة كثير بيقولوا اللى جاب 100% ده أكيد بيذاكر اليوم كله، ولكن الفكرة كلها، فى التركيز فى المذاكرة لأن الموضوع مالوش علاقة بعدد ساعات المذاكرة".

ومن جانبها قالت الطالبة أمانى، الأولى على القسم الأدبى الأزهرى، إنها كانت تخشى من تأدية الامتحانات بسبب فيروس كورونا، ولكن قرارات الحكومة تمكنت من مواجهة الأزمة وإجراء الامتحانات ومرت بسلام على كافة الطلاب، مشيرة إلى أنها وضعت جدولا للمذاكرة مكنها من الحصول على هذا المجموع.

وقالت: "اتصل بيا شيخ الأزهر وقالى ألف مبروك أنتى الأولى على القسم الأدبي".