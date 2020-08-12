الصحة العالمية تدعو لمراجعة التجارب على اللقاح الروسي

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تتطلع منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة التجارب الإكلينيكية للقاح سمته "محتمل" لفيروس كورونا طورته روسيا أخيرًا.
جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إنها تتطلع إلى مراجعة التجارب الإكلينيكية للقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد طورته روسيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيا هي أول دولة تصادق على لقاح مضاد لكورونا على الرغم من أن اختبارات المرحلة النهائية التي تشمل أكثر من ألفي شخص كان مقرراً أن تبدأ الأربعاء.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن 28 من أكثر من 150 لقاحاً تجريبياً يجري اختبارها حالياً على البشر، من بينها ستة وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي النهائية التي يجري خلالها اختبار المنتج المرشح على مجموعات كبيرة من الناس.
واللقاح الروسي الذي طوره معهد أبحاث غاماليا ووزارة الدفاع الروسية، هو من بين 28 لقاحاً بلغت المرحلة الثالثة، لكن منظمة الصحة العالمية تدرجه في المرحلة الأولى.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها "على اتصال بالعلماء الروس والسلطات الروسية وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب".
وأضافت أنها "ترحب بجميع التطورات في البحوث الجارية على اللقاحات المضادة لكورونا وفي مجال تطوير اللقاحات".
وقالت إنها شاركت في توجيه جهود البحث والتطوير وتسريعها منذ يناير. وجاء في البيان: "ينبغي إجراء تسريع بحوث اللقاح باتباع العمليات المحددة خلال كل خطوة من خطوات التطوير، لضمان أن أي لقاحات تدخل مرحلة الإنتاج في نهاية المطاف هي آمنة وفعالة".
وقالت: "أي لقاح آمن وفعال ضد الجائحة سيمثل منفعة عالمية عامة، وتحث منظمة الصحة العالمية على إتاحة الوصول السريع والعادل والمنصف إلى أي لقاحات من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم".
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