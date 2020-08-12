ولي عهد أبوظبي: الإمارات خطت خطوات متقدمة في تمكين الشباب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشباب إلى تعزيز المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة للإمارات، موضحاً سموه أن الدولة وفرت للشباب فرص التميز ومنحتهم الثقة وحسن الظن.



وقال اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ندعو شبابنا إلى تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، الإمارات خطت خطوات متقدمة في تمكين الطاقات الشبابية وتوفير فرص التميز لهم كونهم المورد الأغلى والطاقة الأكثر استدامة، أنتم دائماً عند حسن الظن ومحل الثقة"

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