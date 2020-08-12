شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني العراقي»: الاعتداء التركي خرق لعلاقات حسن الجوار والان نبدء بالتفاصيل

أكد مجلس الأمن الوطني العراقي، أن الاعتداء التركي على الأراضي العراقية يعد تجاوزا لكل معايير التعامل بين الدول وخرقا لعلاقات حسن الجوار. وقال المجلس: "ملتزمون بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وسنمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمننا وحماية المواطنين بما فيها الرسائل الدبلوماسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الوطني العراقي»: الاعتداء التركي خرق لعلاقات حسن الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.