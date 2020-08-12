شكرا لقرائتكم خبر عن اسكتلندا.. مصرع 3 أشخاص إثر خروج قطار عن القضبان والان نبدء بالتفاصيل
وتصاعد دخان أسود من مكان الحادث طوال معظم ساعات اليوم بعد خروج القطار التابع لشركة سكك حديد اسكتلندا عن مساره في الصباح بواد ضيق قرب ستونهيفن جنوبي مدينة أبردين.
وأظهرت لقطات صورت من الجو انقلاب إحدى عربات القطار على جانبها على مسافة بعيدة أسفل المنحدر. كما أظهرت اللقطات انقلاب عربة أخرى وسقوط عربتين فوقها، إحداهما كانت مقلوبة أيضا.
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