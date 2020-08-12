لبنان: ارتفاع ضحايا الانفجار وسفن الحاويات تستأنف الرحلات إلى بيروت

بيروت ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلا وأكثر من 6000 جريح . وقال مصدر في وزارة الصحة ، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن من بين القتلى والجرحى جنسيات عربية وأوروبية. يأتي ذلك فيما قالت شركات كبرى لسفن الحاويات إنها استأنفت الرحلات إلى بيروت بعد انفجار الأسبوع الماضي مع إعادة تشغيل محطة الحاويات في المرفأ التي أصيبت بأضرار طفيفة فقط. وقالت شركة هاباج لويد الألمانية في مذكرة إلى العملاء “يسعدنا الإخطار بأن محطة الحاويات لم يصبها إلا ضرر طفيف وأنها استأنفت الأنشطة”، مضيفة أن أولى سفنها التي تتجه إلى بيروت منذ الكارثة من المنتظر أن ترسو في 14 أغسطس. وقالت الشركة “إلى جانب إعادة تشغيل خدمتنا، فإننا نعيد أيضا فتح الحجوزات لشحن البضائع إلى ومن بيروت”، مضيفة أنها ما زالت تعكف على تقييم حجم الأضرار التي لحقت بحاوياتها التي كانت في المرفأ وقت الانفجار. من ناحية أخرى، قالت شركة (سي إم إيه) الفرنسية لسفن الحاويات إنها استأنفت عملياتها بالكامل في بيروت، مضيفة أن أول سفينة حاويات لها قامت بتفريغ شحنتها في المرفأ يوم الاثنين. وأضافت الشركة في بيان “العملية كانت سلسة جدا. يجري استئناف عمليات سفن الحاويات التجارية بشكل طبيعي منذ العاشر من أغسطس في مرفأ بيروت.”

سياسيا، أفادت مصادر سياسية لبنانية بأن الأحزاب والحركات السياسية تجري مشاورات مكثفة، في مسعى لشكيل حكومة جديدة تحتوي بسرعة الغضب الشعبي الذي تسبب فيه انفجار مرفأ بيروت. وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “جهودا حثيثة تُبذل لتسمية رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة قبل الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان لإجراء محادثات سياسية”.