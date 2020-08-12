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رجل الأعمال المصري"أبو هشيمة": عرس الـشيوخ الديمقراطي نتيجة لما حققه الرئيس السيسي من استقرار اقتصادي وسياسي

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قال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إن انتخابات مجلس الشيوخ تعد عرسا ديمقراطيا يجب أن يفتخر به المصريون، نظرا لأهمية ذلك المجلس في المرحلة المقبلة، ومساهمته بالتشريع في دفع مصر للأمام.

 

وأشار  رجل الأعمال المصري «أبو هشيمة» خلال تصريحات على هامش تفقده سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة علي كيلاني الإعدادية بمركز ببا إلى أن ما نراه اليوم من مشاهد ترسخ لمبادئ الديمقراطية  يأتي نتيجة لحالة الاستقرار التي حققها الرئيس المصري السيسي خلال السنوات الماضية على كافة المستويات وعلى رأسها الاستقرار في القطاع الاقتصادي والمجال السياسي.

 

وأشاد «أبو هشيمة» بارتفاع نسبة التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ، وتحدي الناخبين لارتفاع درجة الحرارة، ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما اتخذته من اجراءات تضمن عاملي النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.

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