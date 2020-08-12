كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال التلفزيون التابع للنظام السوري أن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر ستذاع بالكامل في قت آخر. وإلى الآن لم تتوفر المزيد من التفاصيل حول ما جرى للأسد. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر الأسد يقطع كلمته بسبب انخفاض في ضغط الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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