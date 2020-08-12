يستقبل فريق أتالانتا الإيطالي نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.
وتستضيف لشبونة البرتغالية، بطل فرنسا، ومفاجأة الدوري الإيطالي، أتالانتا، في مبارة ستقام خلف أبواب مغلقة على ملعب “دا لوز” في أولى مباريات ربع النهائي.
وتقام فعاليات الأدوار النهائية بداية من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية على شكل بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وكان أتالانتا ضمن التأهل لدور الثمانية قبل فترة التوقف الطويلة وذلك على حساب فالنسيا الإسباني كما حسم باريس سان جيرمان بطاقة التأهل قبل فترة التوقف على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.
وكان باريس سان جيرمان، قد نجح خلال أخر أسبوعين، فى حصد لقبى كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية، على حساب كلا من سانت إيتيان وليون، بجانب تتويجه السابق بلقب الدوري الفرنسي، فى شهر ابريل الماضى، بعد قرار إلغاءه، من رئيس الوزراء الفرنسي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر في مباراة واحدة فاصلة.. باريس سان جيرمان يلاقي أتلانتا في أولى مباريات ربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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