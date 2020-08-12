قالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بين المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، واصل ارتفاعه، خلال الأسبوع الأخير، ليسجل أعلى مستوى، منذ بدء الأزمة في الثاني من مارس الماضي.
وأحصت الوزارة 116 حالة وفاة، الأسبوع الماضي، ما رفع الحصيلة المؤقتة لشهر غشت إلى 145 حالة وفاة، وذلك خلال 10 أيام فقط، وهو أعلى رقم شهري مسجل حتى الآن.
وسجلت الوزارة أن ترتيب المغرب من حيث عدد الوفيات ازداد سوء نتيجة لذلك، منتقلا بـ5 مراكز، حيث أصبح المغرب في الرتبة 61 عالميا، بعدما كان في الرتبة 66، الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 116 وفاة بكورونا في أسبوع واحد.. وزارة الصحة: ترتيب المغرب يسوء بـ5 مراكز- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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