شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتداء الكمامة إلزاميا لمواجهة " كورونا " في بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات البلجيكية أن ارتداء قناع الوجه بات إلزاميا في الأماكن العامة من الناحية القانونية في جميع أنحاء منطقة العاصمة بروكسل بعد أن تجاوز عدد الإصابات بـ " كورونا " خلال الأيام السبعة الماضية عتبة 50 حالة لكل 100000 نسمة.



وقالت سلطات مدينة بروكسل اليوم إنه يجب الآن ارتداء قناع يغطي الفم والأنف في أي مكان عام، أو في مكان خاص يمكن للجمهور الوصول إليه مثل المتاجر من قبل أي شخص يزيد عمره عن 12 عاما في إقليم العاصمة بروكسل بأكمله.

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