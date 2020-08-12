شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حادث قطار "خطير للغاية" في اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 هدت مدينة ستونهافن الاسكتلندية، الأربعاء، حادث انحراف قطار عن مساره، وانتقلت لموقع الحادث طائرة و29 سيارة إسعاف.

Advertisements وتصاعدت الأدخنة في مكان الحادث بمقاطعة أبردينشاير، وسط ترجيحات بوقوع مصابين بحسب "بي بي سي". وشهدت اسكتلندا عدة حوادث خلال الأيام الماضية بسبب الفيضانات والأمطار. وفي تصريح مقتضب قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن: حادث انحراف قطار أبردينشاير عن مساره "خطير للغاية".

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