طاطان.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية والاتجار في البشر

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطن غامبي يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بإيواء سبعة مرشحين للهجرة غير المشروعة، من بينهم خمسة مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومواطنان ينحدران من البنغلاديش وسيريلانكا، وذلك تحضيرا لمحاولة تهجيرهم بطريقة غير مشروعة انطلاقا من سواحل مدينة طانطان.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز سيارتين خفيفتين وسلاح أبيض، علاوة على ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.