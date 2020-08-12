يافا: انتخاب هيئة إدارية جديدة لمسرح السرايا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتخب أعضاء الهيئة العامّة لمسرح السرايا العربي في يافا، مساء أمس الثلاثاء، هيئة إدارية جديدة والتي ستعمل في الأعوام المقبلة على وضع سياسات العمل الثقافي والإنتاج الفني للمسرح.
وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدية هم: فارس حنانيا، رامي صايغ، فاطمة حليوى، خالد جبارين، يوسف عصفور، بدوي فرا، إشراق حجو.
وعقّب الفنان فارس حنانيا على عملية الانتخاب بقوله إنه "سجلنا في مسرح السرايا خطوة إضافية هامة مع انتخاب إدارة جديدة ودخول ثلاثة أعضاء جدد إلى الهيئة الإدارية".
وأكد أنه "سنستمر بالعمل من أجل تعزيز الثقافة العربية وتطويرها، ومن أجل خدمة جميع أبناء وبنات مجتمعنا في يافا وكل مكان".
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