«يخرب عقلك دانت مسخرة».. علاء مبارك يرد على مسئول قطري بمقطع من «مدرسة المشاغبين»

علّق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، على تصريحات مسئول خليجي سابق وصفها بـ "النصيحة" للمملكة العربية السعودية.

وكان رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، قد وجه رسالة للسعودية قال فيها إن استمرار السياسات الحالية "يهدد مستقبل السعودية والمنطقة"، على حد تعبيره.

ونشر علاء مبارك تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رد فيها على بن جاسم ساخراً منه بوصفه بـ "الناصح الأمين".

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وقال علاء مبارك: "تغريدات اخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول أن تغريداته هي ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها.."

وأضاف في التغريدة ذاتها: "والمضحك انه يقول ان كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لان البعض قد يقول انه ربما يتحدث بشماته وهذا ليس من طبعه !لا والله".

واستشهد نجل الرئيس الأسبق بمقطع من مسرحية "مدرسة المشاغبين" ظهر فيه الفنان عادل إمام والراحلين سعيد صالح وحسن مصطفى.