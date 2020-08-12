الاحتلال يشن غارات على مواقع للمقاومة في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع لفصائل المقاومة في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأتت هذه الغارات بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة على مستوطنات "غلاف غزة"، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدف الطيران الحربي بعدة صواريخ موقع "نتساريم" غرب مدينة غزة، وأرضًا قرب مطار غزة شرق رفح جنوب القطاع.

كما أغار الطيران الحربي على نقطة رصد للمقاومة في حي النهضة شرق رفح، ونقطة للضبط الميداني قرب مكب جحر الديك شرقي مدينة غزة.

وأحدثت الغارات دوي انفجارات عنيفة، وتسببت بأضرار مادية في محيط المناطق المستهدفة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام "شنت طائرات ومروحيات حربية ودبابات الجيش غارات على عدة أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".

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وخلال الغارات، التي أتت ردت على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، تم استهداف مجمع عسكري وبنية تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لحماس، وفقا لجيش الاحتلال.

وحمل جيش الاحتلال حماس مسؤولية ما يحصل في القطاع، وهدد بمواصلة العمل ضد ما اسماه "المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل".

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري إلى أجل غير محدد، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تهدد بتشديد الحصار على قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وأوضحت أنه تم اندلاع 60 حريقا، أمس الثلاثاء، في محيط مستوطنات "غلاف غزة" جراء إطلاق البالونات من القطاع. كما أغلقت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري إلى أجل غير محدد.

وهدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، برد شديد ضد قطاع غزة إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة، وقال نتنياهو، خلال جولة في قاعدة "حتسور" الجوية، إنه "لن نتحمل إرهاب البالونات، وسنجبي ثمنا باهظا".

واعتبر غانتس أن "حماس تسمح بمواصلة إطلاق بالونات حارقة وبالونات ناسفة باتجاه دولة إسرائيل، ونحن غير مستعدين لتقبل ذلك، وقد أغلقنا معبر كرم أبو سالم نتيجة لذلك. وحسنا سيفعلوا إذا توقفوا عن خرق الأمن والهدوء في دولة إسرائيل".