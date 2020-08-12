شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب نصف مليون .. أصابات كورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل
والمكسيك في الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.
وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 بالمئة في الربع الثاني.
وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارب نصف مليون .. أصابات كورونا في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.