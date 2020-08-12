شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب نصف مليون .. أصابات كورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء عن تسجيل 6686 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و926 حالة وفاة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 492522 والوفيات إلى 53929.

والمكسيك في الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 بالمئة في الربع الثاني.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.