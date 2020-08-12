شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا كولومبيا: 400 ألف إصابة و13 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 400 ألف أمس الثلاثاء، بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربا من 13500 وما زالت وحدات العناية المركزة في العاصمة بوجوتا ممتلئة عن آخرها تقريبا.

وقالت وزارة الصحة في إحصائياتها اليومية إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في الدولة الواقعة بمنطقة الانديز بلغ 410453، بينما وصلت الوفيات إلى 13475.

وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.

وأفادت السلطات الصحية المحلية بأن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة في بوجوتا تقارب 89 في المائة. وبالعاصمة أكثر من ثلث إصابات كورونا في كولومبيا.