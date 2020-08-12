شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا كولومبيا: 400 ألف إصابة و13 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة في إحصائياتها اليومية إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في الدولة الواقعة بمنطقة الانديز بلغ 410453، بينما وصلت الوفيات إلى 13475.
وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.
وأفادت السلطات الصحية المحلية بأن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة في بوجوتا تقارب 89 في المائة. وبالعاصمة أكثر من ثلث إصابات كورونا في كولومبيا.
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