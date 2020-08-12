أول تعليق من كامالا هاريس عقب اختيارها نائبة لبايدن

أكدت السيناتورة كامالا هاريس، في أول تصريح لها عقب اختيارها نائبة لجو بايدن، أن المرشح الديموقراطي قادر على "توحيد" الأمريكيين، ويشرّفها خوض الانتخابات الرئاسية إلى جانبه.



وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن "جو بايدن قادر على توحيد الشعب الأمريكي لأنه أمضى حياته في النضال من أجلنا، وعندما سيصبح رئيسا سيجعل أمريكا ترتقي إلى مستوى تطلّعاتنا".

وأعربت السيناتورة عن كاليفورنيا عن آملها أن تصبح أول نائبة رئيس سوداء في تاريخ الولايات المتحدة.

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وأختار بايدن، هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني التي سيواجه فيها الرئيس دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وجاء في تغريدة لبايدن "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء، وأحد أفضل من عملوا في الخدمة العامة نائبة لي".

ومن جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيناتورة هاريس، بأنها العضو "الأكثر فظاعة" في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه "متفاجئ" لهذا الاختيار.

وصرّح ترامب بأن هاريس لم تثر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي فاز فيها بايدن، وأنه متفاجئ لهذا الاختيار "لأن أداءها كان ضعيفا".