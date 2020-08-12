فرنسا.. تسجيل 1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ما يمثل مضاعفة للحصيلة اليومية المسجلة أمس الاثنين وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت الوزارة كذلك إلى تسجيل 15 وفاة جديدة في المستشفيات، وذلك بعد 16 وفاة خلال 3 أيام من السبت إلى الاثنين.
وانخفض عدد المصابين الذين تمنقلهم إلى المستشفيات يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه يوم الاثنين لأول مرة منذ شهرين ونصف الشهر.
ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 204 آلاف و172 شخصا، وحصيلة الوفيات إلى 30354 حالة.
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