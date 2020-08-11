بونو والنصيري “يقودان” إشبيلية إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

نجح فريق إشبيلية الاسباني في بلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تجاوزه فريق ولفورهامباتون برسم ربع نهائي المسابقة الأوروبى بهدف دون مقابل. وخطف الفريق الأندلسي بطاقة بلوغ المربع الذهبي بفضل هدف نجمه أوكامبوس في الأنفاس الأخيرة من المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة لشبونة البرتغالية. وتألق حارس المنتخب الوطني بونو في المواجهة بصده لضربة جزاء سددها اللاعب راوول خيمينيز، في وقت شارك مهاجم “الأسود” يوسف النصيري في 85 دقيقة من عمر المواجهة قبل أن يترك مكانه لزميله دي يونغ.

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