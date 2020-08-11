حصيلة كورونا.. 1132 حالة إصابة جديدة و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 1132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 35195 ألف و حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.
وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 861 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس ، إلى الساعة الخامسة من اليوم ، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 25 ألف 385 حالة .
وأضاف المتحدث تم تسجيل 17 حالة وفاة في 24 ساعة، 6 بمراكش، 4 بالبيضاء، 4 بجهة درعة ، 2 بفاس، و1 بطنجة، لترتفع الحصيلة إلى 533 حالة.
وبذلك وصلت عدد حالات النشطة سواء داخل المستشفيات أو في المنازل، بلغ 9277 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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