Politicien syrien parle de l'attentat à la bombe à Beyrouth et démasque le mouvement terroriste Hezbollah.

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

Omar Al-Habal, un homme politique syrien et descendant d'une famille opérant dans le commerce via le port de Beyrouth – l’importation des engrais qui composent le nitrate d'ammonium – a révélé que la production du bombardement de Beyrouth au nitrate d'ammonium était une rumeur erronée pour un certain nombre de raisons.



Advertisements