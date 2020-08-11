روسيا تسجل 130 وفاة 4945 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا ملموسا في معدل الوفيات وانخفاضا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى أقل من 5 آلاف إصابة لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي.



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وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي انه تم تسجيل 130 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 70 وفاة أمس ورصد 4945 إصابة جديدة مقابل و5118 إصابة أمس ليصبح العدد الاجمالي 15131 حالة وفاة و897599 إصابة، بالإضافة الى تماثل 6494 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 703175 شخصا، ولا يزال 179293 مصابا يتلقون العلاج.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن اليوم عن تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا في العالم.