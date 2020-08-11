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وكيل الملك يعلن عن متابعة مسؤولين بوحدة صناعية في آسفي بسبب حالات كورونا

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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أعلن وكيل الملك بآسفي، اليوم الثلاثاء، عن متابعة مسؤولين بوحدة صناعية، على خلفية ما عرفته المدينة من انتشار لفيروس المستجد في الوحدات الصناعية.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك، اليوم الثلاثاء، أنه تمت متابعة مسؤولين عن تسيير وحدة صناعية لتصبير الأسماك بآسفي، والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة والمسؤولين عن نقل العمال، من أجل خرق أحكام المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.

يشار إلى أن آسفي، كانت قد أحصت قبل أيام، مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما كانت المدينة لا تسجل سوى حالات قليلة تعد بالعشرات.

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