شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي وقوع انفجار على الحدود بينها وبين العراق والان نبدء بالتفاصيل

نفت الكويت أن يكون هناك انفجار وقع على الحدود بينها وبين العراق . وكانت مصادر أمنية عراقية قد أبلغت رويترز بأن انفجارا قرب معبر جريشان الحدودي على الحدود العراقية الكويتية مساء الاثنين استهدف قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي جنود أمريكيين موجودين في القافلة أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب في التفجير الذي وقع قبيل الساعة التاسعة مساء الاثنين بتوقيت بغداد

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