المصريون يقترعون لاختيار "الشيوخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه الناخبون في مصر بدءا من اليوم الثلاثاء وعلى مدار يومين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي تم استحداثه عقب تعديلات دستورية أقرت العام الماضي.

انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المستحدث في مصر

ويحق لنحو 63 مليون مصري التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة).