اتهام: اكتشف علاقة بين زوجته وآخر فهدده وابتزه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في كريات شمونة، لائحة اتهام ضد شاب (23 عاما) من سكان طوبا الزنغرية، على خلفية تهديد وابتزاز شاب آخر (21 عاما) بعد اكتشاف علاقة الأخير بزوجته (المتهم).

ونسبت النيابة العامة للمتهم، تهم الابتزاز تحت التهديد.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "المتهم هدد الشاب بإطلاق النار عليه وأفراد عائلته فيما إذا لم يقدم اعتذاره، كما حاول ابتزازه من خلال مطالبته بدفع مبلغ 30 ألف شيكل، وذلك في أعقاب اكتشاف المتهم علاقة زوجته بالشاب".

كما ورد في الاتهام، أن "المتهم قام بتهديد والد الشاب بالاعتداء على ابنه وقتل ابنه الآخر وترحيل أفراد عائلته من القرية".