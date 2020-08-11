شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة والطوابير مشاهد حاضرة في انتخابات الشيوخ المصري والان نبدء بالتفاصيل

امتدت طوابير الناخبين في مصر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تقام لأول مرة، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتي أقرت انتخاب غرفة تشريعية ثانية.

وحرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وسط تنظيم كبير من قبل رجال الشرطة، ومساعدة المواطنين في الوصول للجان بسهولة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى ومعاونة 120 ألف موظف.