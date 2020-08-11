شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة والطوابير مشاهد حاضرة في انتخابات الشيوخ المصري والان نبدء بالتفاصيل
وحرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وسط تنظيم كبير من قبل رجال الشرطة، ومساعدة المواطنين في الوصول للجان بسهولة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل اللجان.
ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى ومعاونة 120 ألف موظف.
كانت هذه تفاصيل خبر الكمامة والطوابير مشاهد حاضرة في انتخابات الشيوخ المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.