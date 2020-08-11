شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون لـ "غريفيث" : يجب الإسراع لتجنب كارثة "صافر" والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم، مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لبحث آخر التطورات التي تشهدها اليمن.

وأكد الأمين العام في الاجتماع موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216، ودعم اتفاق الرياض.

وعبر الأمين العام عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ اتفاق الرياض و تشكيل حكومة جديدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، كما عبر عن تقديره لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد الأمين العام علي ضرورة بذل الجهد والاسراع بتمكين فريق الخبراء بمعاينة ناقلة النفط ( صافر ) لتفادي الكارثة التي قد تقع و لتفادي انعكاساتها البيئة الخطيرة و الاقتصادية الكبيرة.

كما استعرض الأمين العام جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في كافة المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، وأعرب مارتن غريفيث، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدعم جهود الأمم المتحدة مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود.