أم الفحم: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية أم الفحم، عن تشخيص 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة، ليصل مجمل عدد الحالات 398 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.
وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، بأن "عدد الحالات النشطة بلغ 158 من أصل 398، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 240".
وأشار إلى أنه "جرى تشخيص 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمدينة في الأسبوع الأخير".
وناشد المواطنون بضرورة الالتزام والتقيد بتعليمات وزارة الصحة واتباع وسائل الوقاية من أجل الحد من انتشار الفيروس.
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