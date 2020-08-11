شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 53 ألف و 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليونين و 269 و 52 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 871 حالة وفاة بالفيروس، ليتجاوز إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 45 ألف حالة.

ويعد اليوم سابع يوم على التوالي تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية بالفيروس تتجاوز الحالات التي يتم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.