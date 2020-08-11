السم لازال يحصد الأرواح.. لدغة أفعى تنهي حياة طفلة عمرها 6 سنوات ضواحي زاكورة!

لفظت طفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، أنفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين، في المستشفى الإقليمي في ورزازات، متأثرة بسم أفعى، لدغتها في دوار أكدز ي إقليم زاكورة.

وحسب مصادر محلية، فإن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بلدغة أفعى، بعد نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي في ورزازات، حيث فارقت الحياة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث خلف صدمة كبيرة وسط عائلة الضحية، فيما تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في ورزازات.

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وكان حادث مشابه سجل، أول أمس السبت، حيث فارقت طفلة، تبلغ من العمر 10 سنوات، الحياة في المستشفى الإقليمي في أكادير، متأثرة بسم لسعة عقرب، لسعتها في دوار أقايكرن، ضواحي طاطا.