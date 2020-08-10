علم “اليوم24” من مصادر خاصة أن الشابة خديجة، المعروفة “بفتاة الوشم” تم إيداعها بالسجن المحلي ببني ملال في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية بمنطقة أولاد عياد أقليم الفقيه بن صالح.
وأكد والد خديجة ل”اليوم24″، أن ابنته تم إيداعها بالسجن المحلي ببني ملال شهر رمضان الماضي بعدما كانت متابعة في حالة سراح بعد الاشتباه في تورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية.
وأضاف المتحذث ذاته، أنه ابنته تم استدعائها من طرف محكمة الإستئناف ببني ملال حيث قرر قاضي التحقيق توقيفها دون معرفة تفاصيل أخرى حول الملف مشيرا أن شخصين آخرين يتابعان في الملف نفسه.
وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، قد أوقفت خديجة المعروفة بفتاة الوشم، بتاريخ 13 ماي الماضي، بعد الاشتباه في تورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية، و أنه جرى تقديم خديجة الخميس 14 ماي الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف ببني ملال في حالة سراح.
ولازات المحكمة ذاتها لم تبت في القضية المعروفة بـ“فتاة الوشم”، والذي يتابع فيها 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر”. واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صورها، وفيديوهاتها، حيث أكدت أنها تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.
كانت هذه تفاصيل خبر متهمة بالسرقة وتكوين عصابة إجرامية.. فتاة الوشم “خديجة” تدخل سجن ببني ملال! – لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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