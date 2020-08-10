متهمة بالسرقة وتكوين عصابة إجرامية.. فتاة الوشم “خديجة” تدخل سجن ببني ملال!

علم “اليوم24” من مصادر خاصة أن الشابة خديجة، المعروفة “بفتاة الوشم” تم إيداعها بالسجن المحلي ببني ملال في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية بمنطقة أولاد عياد أقليم الفقيه بن صالح.

وأكد والد خديجة ل”اليوم24″، أن ابنته تم إيداعها بالسجن المحلي ببني ملال شهر رمضان الماضي بعدما كانت متابعة في حالة سراح بعد الاشتباه في تورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية.

وأضاف المتحذث ذاته، أنه ابنته تم استدعائها من طرف محكمة الإستئناف ببني ملال حيث قرر قاضي التحقيق توقيفها دون معرفة تفاصيل أخرى حول الملف مشيرا أن شخصين آخرين يتابعان في الملف نفسه.

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وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، قد أوقفت خديجة المعروفة بفتاة الوشم، بتاريخ 13 ماي الماضي، بعد الاشتباه في تورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية، و أنه جرى تقديم خديجة الخميس 14 ماي الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف ببني ملال في حالة سراح.

ولازات المحكمة ذاتها لم تبت في القضية المعروفة بـ“فتاة الوشم”، والذي يتابع فيها 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر”. واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صورها، وفيديوهاتها، حيث أكدت أنها تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.