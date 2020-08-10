شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير يستهدف قافلة عسكرية أمريكية على الحدود بين العراق والكويت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
وقع انفجار، مساء الاثنين، بالقرب من معبر على الحدود بين العراق والكويت، بحسب ما كشفت عنه مصادر أمنية عراقية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المصادر قولها، إن الانفجار الذي وقع بين الدولتين العربيتين، نجم عن استهداف “جماعة شيعية مسلحة” لقافلة عسكرية أمريكية.
وأضافت المصادر، أن الجماعة الشيعية المسلحة المشار إليها، هربت عبوة ناسفة إلى قرب قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي، قرب الحدود مع دولة الكويت.
أشارت رواية مبكرة لـ”رويترز” حول الخبر إلى أن التفجير استهدف قاعدة أمريكية على الحدود بين البلدين، لكن الصحيح أنه استهدف قافلة للجيش الأمريكي.
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