شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 5 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 48,690 إصابة مؤكدة و 558 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,023,649 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 161,842 حالة وفاة.

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