جزائية فيرنانديز تقود مانشستر يونايتد لنصف نهائي الدوري الأوروبي

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2020-08-10 | 23:34
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قاد البرتغالي برونو فيرنانديز، فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد تغلب "الشياطين الحمر" على كوبنهاغن الدنماركي 1-0 في ربع نهائي المسابقة.
المباراة التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون في المانيا، انتهت اشواطها الاصلية من دون اهداف، حيث اضطر الفريقان للجوء الى الأشواط الإضافية لحسم المتأهل.
وفي الأشواط الإضافية، نجح الشياطين الحمر في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعدما تمكن البرتغالي فيرنانديز من ترجمة ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 95، لتنتهي المواجهة على هذه النتيجة.
وسيواجه اليونايتد الفائز من مباراة ولفرهامتون واشبيلية في الدور نصف النهائي.
وفي الأشواط الإضافية، نجح الشياطين الحمر في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعدما تمكن البرتغالي فيرنانديز من ترجمة ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 95، لتنتهي المواجهة على هذه النتيجة.
وسيواجه اليونايتد الفائز من مباراة ولفرهامتون واشبيلية في الدور نصف النهائي.
المحرر: محمد خليل
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