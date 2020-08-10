جزائية فيرنانديز تقود مانشستر يونايتد لنصف نهائي الدوري الأوروبي

المباراة التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون في المانيا، انتهت اشواطها الاصلية من دون اهداف، حيث اضطر الفريقان للجوء الى الأشواط الإضافية لحسم المتأهل.

وفي الأشواط الإضافية، نجح الشياطين الحمر في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعدما تمكن البرتغالي فيرنانديز من ترجمة ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 95، لتنتهي المواجهة على هذه النتيجة.



وسيواجه اليونايتد الفائز من مباراة ولفرهامتون واشبيلية في الدور نصف النهائي.