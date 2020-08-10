ذكرت مصادر صحفية، الاثنين، بوقوع انفجار قرب معبر حدودي بين العراق والكويت. وقالت المصادر ان "انفجارا لم تعرف طبيعته وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت". فيما ذكرت مصادر امنية ان "مجموعة مسلحة قامت باستهداف عجلات ومعدات امريكية في منفذ ‎جريشان الواقع على الحدود العراقية الكويتية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.





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