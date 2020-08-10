كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق نار داخل السجن الرئيسي في العاصمة الصومالية مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الاثنينـ أن أحد نزلاء السجن الرئيسي في العاصمة الصومالية مقديشو، أكدوا سماع أصوات إطلاق نار داخل السجن.

وأضاف نزيل السجن واسمه محمد نور: "سمعت صوت إطلاق النار من داخل عنبر الزنازين المركزي.. أنا في غرفة منفصلة ولا أدري ماذا يحدث".

وكشف مصدر أمني صومالي، عن مقتل 4 معتقلين في اشتباكات دارت بين سجناء وقوات الأمن داخل سجن مقديشو المركزي.

وقال الجيش الصومالي في بيان مقتضب إنه "تم قتل وتصفية جميع المسلحين الذين قاتلوا داخل السجن"، مضيفا أن قوات الأمن سيطرت على السجن بالكامل.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، لكن مصادر أمنية قالت إن مدانين في قضايا إرهابية من حركة الشباب الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي، متوطرين في الحادث.

وسيطر 3 معتقلين بالسجن المركزي في مقديشو على أسلحة 3 حراس، وبدأوا في إطلاق النيران على الأمن، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وفرضت قوات من مصلحة السجون والشرطة الصومالية طوقا أمنيا حول المناطق المحيطة بالسجن، وأيضاً في الطرق الرئيسية والفرعية.

ويضم السجن المركزي بمقديشو عددا كبيرا من المدانين بتنفيذ هجمات إرهابية والانتماء لتنظيمي داعش والشباب الإرهابيين.