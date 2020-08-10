اتحاد طنجة “يراسل” الجامعة لتأجيل مباراته أمام النهضة البركانية

راسلت إدارة فريق اتحاد طنجة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، بهدف تأجيل المباراة المقبلة أمام النهضة البركانية فوق أرضية ملعب ابن بطوطة، يوم غذ الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الـ 21 من البطولة الاحترافية.

وكشف مصدر جيد الإطلاع أن فارس البوغاز علل طلبه الرامي إلى تأجيل المباراة بتسجيل عدد كبير من الإصابات بـ”كوفيد 19″ في صفوفه، بلغ 26 إصابة بمن فيها إصابة المدرب بيدرو بنعلي.

وينتظر مسؤولو اتحاد طنجة قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعدم خوض المباراة وتأجيلها إلى موعد لاحق بعد تحول الفريق إلى بؤرة رياضية سجلت أرقاما كبيرة في صفوف المصابين بالجائحة.