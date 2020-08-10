عاجل.. لمواجهة تفشي”كورونا”.. العصبة الاحترافية “تقرر” تأجيل استئناف بطولات الفئات الصغرى

قررت الجامعة الملكية تأجيل استئناف بطولة الفئات الصغرى إلى موعد لاحق تجنبا لتسجيل إصابات بفيروس “كورونا” المستجد على غرار ما تشهده فرق البطولة الاحترافية. وكشف بلاغ للعصبة الاحترافية لكرة القدم أنها استجابة لطلب الأندية واطرها التقنية من أجل الاستعداد الجيد، واحتراما للبرتوكول الصحي المعتمد من قبل الجهات المختصة ودليل استئناف النشاط الكروي الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل استئناف بطولة الفئات الصغرى إلى موعد لاحق.

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