أردوغان: تركيا الثالثة عالميا.. نعمل على تطوير 8 لقاحات لكورونا و10 أدوية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحرز تقدماً كبيراً في مشاريع تطوير اللقاحات، والأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء “كوفيد-19”.

وأكد أردوغان، خلال افتتاح مركز التكامل، التابع لهيأة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك)، أمس الأحد، بولاية كوجه إيلي، شمال غربي تركيا إن “تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة، والصين في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الرئيس التركي قوله: “نحرز تقدمًا كبيرًا في مشاريع تطوير اللقاحات، والأدوية ضد كوفيد-19 بالتعاون مع القطاعين الخاص، والعام، والجامعات”.

وأضاف الرئيس التركي: “نتطلع لجعل تركيا إحدى الدول الرائدة في القرن الحادي والعشرين”، وتابع أن تركيا تواصل العمل على 8 أنواع من اللقاحات، و10 أدوية مختلفة في إطار “منصة تركيا كوفيد-19”.

وقال اردوغان: “أكملنا التجارب للقاحين على الحيوانات بنجاح، أحدهما حصل على موافقة لجنة الأخلاقن ووصل إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر”، وزاد: “بعد موافقة وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية، نأمل أن نطلق هذه الدراسات بسرعة، بالإضافة إلى اللقاح، وأن أنشطة تطوير الأدوية لدينا تستمر بأقصى سرعة”.