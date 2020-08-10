حصيلة كورونا في المغرب .. 826 إصابة جديدة و1177 حالة شفاء و18 وفاة في 24 ساعة الاخيرة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألف و63 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1177حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأثنين، لترتفع حصيلة المتعافين إلى524 24 .

وأضاف المتحدث تم تسجيل 18 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 516 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.