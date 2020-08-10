أميركا: مصرع امرأة وإصابة آخرين بانفجار ضخم في ولاية ميريلاند

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة مصرعها، وأُصيب آخرون بجروح، اليوم الإثنين، إثر انفجار ضخم تسبب في تدمير عدد من المنازل في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية، فيما تعمل فرق الإسعاف على إنقاذ المصابين، وبعضهم في حالة حرجة، وسط أنباء عن وجود عالقين تحت الأنقاض، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ونقل موقع "الحرة" الأميركي عن مصادر، لم يسمها، قولها إن "الشرطة الأميركية ورجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث الذي يشتبه بأنه ناجم عن غاز".
وأكدت المصادر أن "فرق الإسعاف تعمل على إنقاذ المصابين، وبعضهم في حالة حرجة، وسط أنباء عن وجود عالقين تحت الأنقاض".
وقالت إدارة الإطفاء في بالتيمور، في تصريح صحافيّ، إن "الضحية امرأة، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن ناجين".
وتظهر الصور، أن ثلاثة منازل سويت بالأرض، تماما.
وطلبت شرطة بالتيمور من السكان تجنب مكان الحادث، الذي لم تعرف تفاصيل أسبابه بعد.
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