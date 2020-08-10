"الأوروبي للوقاية من الأمراض" يحث على مواصلة إجراءات مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ)

حث المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، دول الاتحاد الأوروبي، على مواصلة تطبيق الإجراءات المناسبة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، وإجراء الاختبارات وتتبع الحالات المصابة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مايك كاتشبول كبير العلماء في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن الدول التي تطبق هذه الإجراءات تواجه خطرا بدرجة متوسطة بالنسبة لتسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف كاتشبول في بيان، أن الدول التي لا تطبق هذه الإجراءات تواجه خطرا بدرجة أكبر بالنسبة لتسجيل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس.

ومع استمرار تفشي الوباء، شدد كاتشبول على أنه من الأهمية تذكير المواطنين بأن الفيروس يستمر في الانتشار داخل المجتمعات، وأنه يمكنهم تقليل التعرض المحتمل من خلال اتباع هذه الإجراءات اليومية.

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وأشار المركز إلى أن العديد من البلدان تقوم بإجراء اختبارات للحالات التي تبدو إصابتها خفيفة أو التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس، وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الحالات المبلغ عنها.

وأشار المركز إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروس في العديد من البلدان عقب تخفيف إجراءات التباعد الجسدي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين عن تسجيل نحو 82ر1 مليون حالة حتى اليوم الاثنين. وقالت الوكالة إن العدد يشمل 314362 حالة إصابة في إسبانيا ونحو 310 آلاف حالة إصابة في بريطانيا.

ونوهت الوكالة إلى أنه تم تسجيل 183848 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، من بينهم 46573 حالة سجلتها بريطانيا.