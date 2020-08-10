القضاء الأمريكي يقر إستدعاء ولي العهد السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

قررت محكمة واشنطن استدعاء ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، بعد اتهامه من قبل رجل الاستخبارات السعودي السابق “سعد الجبري”، المقيم في كندا، بمحاولة قتله على طريقة جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول أواخر 2018.

وشمل استدعاء المحكمة الفيدرالية المسؤولين السعوديين “بدر العساكر” مدير مكتب “بن سلمان”، و”أحمد العسيري” نائب مدير الاستخبارات السابق، و”سعود القطحاني” المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي.

كما شمل الاستدعاء 13 شخصا بينهم مقيمون في الولايات المتحدة، هم “يوسف الراجحي”، و”محمد الحمد” و”ليلى أبو الجدايل”، الموظفون بجمعية “مسك الخيرية” التابعة لـ”بن سلمان”.

ورحب كتاب ومثقفون عرب بقرار المحكمة واعتبروه “صفعة قوية” لولي العهد السعودي.

وقبل أيام، أقام “الجبري” الذي يقيم في كندا، دعوى قضائية في واشنطن، ضد “بن سلمان”، يتهمه فيها بأنه أرسل فريقا لاغتياله في كندا، سعيا للحصول على تسجيلات مهمة، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ووفقا لمستندات الدعوى القضائية، فإن “بن سلمان” أرسل فريقا إلى كندا لتنفيذ عملية قتل خارج القانون ضد “الجبري”، وهو مستشار ولي العهد السابق الأمير “محمد بن نايف”، وإن مسؤولين أمريكيين كبارا كانوا على علم بتفاصيل محاولة الاغتيال.