تسجيل حالة وفاة بكورونا في بني ملال و43 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت بني ملال حالة وفاة جديدة في إقليم بني ملال، اليوم الاثنين، في قسم العناية المركزة في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال.
وأفادت مصادر طبية أن الحالة، التي تم تأكيدها، تتعلق برجل ستيني يعاني أمراضا مزمنة قدم من ميدلت عند أحد أبنائه في إقليم بني ملال، وتدهورت حالته الصحية في قسم العناية المركزة، قبل يومين، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة فيها، بعد زوال اليوم.
واضافت المصادر ذاتها أن المصالح الطبية رصدت، صباح اليوم، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد – 19، وتوزعت بين ثلاثة أقاليم، 19 حالة في إقليم بني ملال، و5 في إقليم أزيلال، و19 في إقليم خريبكة.
وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب كورونا في جهة بني ملال خنيفرة إلى 10 حالات، منها 02 في إقليم بني ملال.
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